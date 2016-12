Napoli, Higuain corre e calcia: ok per la Fiorentina

21:25 - Higuain ci sarà. Ormai i dubbi dei giorni scorsi stanno lasciando spazio alle certezze: magari non al meglio ma il Pipita sarà in campo contro la Fiorentina nella finale di Coppa Italia all'Olimpico. Dopo la doppia seduta di ieri, l'argentino ha lavorato stamani con il gruppo, correndo e calciando, e non a caso il Napoli ha pubblicato un video che ne mostra il recupero ormai completato. Da valutare solo il minutaggio nelle gambe dell'ex Real Madrid.