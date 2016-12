Napoli, Hamsik: "Vogliamo vincere in Italia e andare avanti in Europa"

16:56 - Marek Hamsik suona la carica, senza mezzi termini: lo slovacco, capitano del Napoli, sogna il "doblete" Scudetto-Coppa Italia, e di andare più avanti possibile in Champions League. "La squadra è pronta per puntare sempre al massimo. Devo aiutare la squadra a fare meglio dell'anno scorso, anche personalmente devo fare meglio per aiutare i compagni". Insomma, un Hamsik che sa cosa vuole. Come il Napoli. Juve e Roma sono avvisate.

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

Che effetto ti farà incontrare Lavezzi e Cavani in amichevole?

"Sarà bello, una gara difficile perché il PSG è tra i club più forti e sta prendendo tanti giocatori".

Che tipo di eredità ti ha lasciato Cannavaro?

"Tante cose, sono ancora giovane e voglio imparare sempre sia dentro che fuori dal campo".

La fisicità di Koulibaly e Michu quanto è importante?

"Nel calcio conta sempre di più la fisicità e la corsa, speriamo di avere riscontri in campo. In avanti ci manca qualcuno di fisico".

C'è bisogno di altri rinforzi?

"Rosa già forte, ma se arrivano altri campioni saranno benvenuti. La società punta a prendere giocatori già forti e che possono aiutarci a migliorare".

Il mister insiste sull'equilibrio, cosa manca? La Champions dell'anno scorso servirà come esperienza?

"Prima c'è il preliminare da passare, non sarà facile e vedremo come andrà il sorteggio. L'equilibrio è importante per migliorare, il mister ce lo dice sempre".

Ti senti maggiormente responsabilizzato al punto da diventare leader? Ti senti di promettere lo scudetto?

"Io vorrei vincerlo, come tutti, sarebbe fantastico per la città e per noi. Servirà una stagione perfetta, mia e di tutta la squadra altrimenti non ce la faremo. Ma siamo forti e puntiamo al massimo. Chi temo? La Juventus è sempre favorita, Roma e le milanesi che torneranno. Il campionato sarà competitivo"

Che impressione hai avuto da Koulibaly e Michu? Migliorare in difesa o anche in attacco per chiudere le gare?

"Abbiamo fatto tanti gol, il problema è prenderne meno, ma è tutta la squadra che deve essere più compatta e cattiva nel rimediare quando perdiamo palla. Koulibaly ha fisicità e grande qualità, è un armadio, Michu lo conosciamo, ha fatto benissimo, è un bomber e ci darà una mano"

4-3-3 con te più arretrato, temi la concorrenza di Kramer?

"Concorrenza c'è sempre, da quando si inizia a giocare. Tutti devono abituarsi, la concorrenza fa bene".

La Juventus senza Conte?

"Non so se sarà una perdita, con un nuovo tecnico ci sono nuovi stimoli, ma Conte ha fatto cose straordinarie vincendo tre titoli consecutivi".

Chi evitare al preliminare di Champions?

"Non ho visto chi possiamo affrontare, tutte saranno impegnative al di là del nome". Sul mister: "E' un vincente, ha vinto tanto e questa cosa ci deve aiutare a puntare a vincere".

Restare a Napoli a vita? C'è il rischio di stufarsi?

"No, se sono ancora qui significa che non è così. I tifosi mi vogliono bene, il mister crede in me e non ho voglia di cambiare. Se ci sarà qualcosa che non mi piacerà allora lo dirò alla società, ma per ora fortunatamente non è accaduto".

Cosa dovrà fare il Napoli e voi per migliorare l'anno scorso?

"Juve e Roma hanno fatto cose straordinarie, noi volevamo arrivarci, non ci sentiamo inferiori ma è mancata continuità perché qualche partita a gennaio è venuta male".

Questo sarà il Napoli di Marek Hamsik?

"Spero di sì, è vero che sono qui da tanti anni, siamo migliorati ogni anno, arrivano giocatori importanti ed altri ne arriveranno. Ora dobbiamo fare qualcosina di più e motivarci per farlo".

Sul modulo

"Io mi abituo a ciò che dice il mister, stiamo giocando 4-2-3-1, quello è il modulo e lì devo sentirmi sempre meglio".

Ti senti pronto ad essere leader come Reina?

"Per me tutta la squadra deve sentirsi leader, non sempre i singoli da soli riescono a fare la differenza. Tutta la squadra deve essere unita":

Napoli maturo per quale obiettivo?

"Sempre massimi, vincere lo scudetto, la Coppa Italia e fare strada in Champions. La squadra è pronta per puntare sempre al massimo".