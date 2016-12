Napoli, Hamsik: "Scudetto? Dobbiamo provarci a tutti i costi"

22:48 - "Possiamo lottare con tutti, la rosa c'è e c'è anche un gruppo solido". L'eliminazione dalla Champions non ha tolto sicurezze a Marek Hamsik, che scommette sul Napoli e rassicura i tifosi sul suo futuro: "Finché starò bene e mi sentirò importate resterò qua perché non ho motivo di cambiare - dice lo slovacco a Radio Kiss Kiss -. Ogni giorno sento dai tifosi la parola scudetto, noi dobbiamo provarci a tutti i costi".

Il capitano azzurro fa il punto sulla situazione in casa Napoli: "Ci ha fatto molto piacere la visita del presidente a Castel Volturno, è stato un segnale molto importante per noi. Da adesso a Natale ci saranno tante partite e per arrivare pronti ci vorrà l'appoggio di tutta la squadra. Domenica ritroviamo la nostra gente al San Paolo, che è stato sempre il nostro dodicesimo uomo in campo. La finale di Supercoppa? E' ancora troppo lontana, ora dobbiamo pensare solo al Chievo dato che ogni partita è importante. Dopo il gol contro il Genoa di De Guzman tutta la panchina è saltata in piedi per esultare tutti insieme, questo fa capire che gruppo siamo".



Hamsik parla poi dei nuovi acquisti e di Callejon: "David Lopez? Ho fatto oggi il primo allenamento con lui e non lo posso ancora giudicare, Koulibaly è un armadio. Callejon è rimasto un po deluso sulla sua mancata convocazione in nazionale in occasione dei Mondiali, perché forse meritava un posto".