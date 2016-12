Napoli, Hamsik: "Il futuro? A Napoli per lo scudetto" 

23:26 - "Credo nel progetto Napoli, ci sono tutte le condizioni per restare qui e vincere lo scudetto con questa maglia". Così il capitano azzurro Marek Hamsik ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "Questa è stata una stagione positiva, abbiamo vinto un trofeo anche se potevamo fare di più in campionato. Resta comunque la qualificazione in Champions: speriamo di riuscire ad ottenere qualcosa di importante l'anno prossimo. Le condizioni ci sono".





"Sarà l'anno sarà l'anno della mia consacrazione? Dipenderà molto dalla squadra" ha continuato Hamsik. "Se il gruppo vince lo scudetto si parlerà di crescita totale. Io penso solo a giocare, fare bene e aiutare la squadra a vincere. L'importante è che le possibilità ci siano: per questa stagione posso dire che è stato un orgoglio alzare la Coppa Italia da capitano. La mia è stata una stagione particolare, un infortunio condiziona sempre un giocatore, quello di quest'anno è stato il mio primo stop serio e ha condizonato la mia stagione. Nonostante questo però potevo fare di più".



Stagione che porta dirtto al Mondiale che Hamsik guarderà da spettatore: "Dispiace non esserci, tiferò per i miei compagni. Insigne merita di andare ai Mondiali per quel che ha fatto. Glielo auguro, sarà una bellissima esperienza. Il Brasile è la favorita per il fattore campo, poi Spagna e Germania. Perché non ho citato l'Argentina? Perché la vedo così, fermo restando che parliamo di una squadra fortissima". Infine un pensiero e un augurio per Ciro Esposito: "Un grosso in bocca al lupo, spero possa venire presto a trovarci al San Paolo".