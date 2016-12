Napoli, Hamsik: "Col Milan è dura, ma dobbiamo andare in Champions"

16:25 - Marek Hamsik è tornato al centro del Napoli. Il giocatore slovacco esalta la squadra per la prova in Coppa Italia e punta il Milan: "Con la Roma siamo riusciti ad aggiustare una partita difficile, il 3-2 è un buon risultato in vista del ritorno: vogliamo la finale. Adesso dobbiamo ripartire in campionato perché per la qualificazione in Champions è tutto aperto. Sarà dura battere il Milan: ha cambiato allenatore e mentalità".

I rossoneri evocano ricordi positivi: "La gara del girone d'andata, a San Siro, forse è stata la più bella - spiega lo slovacco a 'Radio Kiss Kiss' -. E' stato importante vincere lì, non lo facevamo da tanti anni e abbiamo dato un segnale". Adesso è un'altra storia perché il Milan sta provando faticosamente a ripartire: "Dovremo fare un gran lavoro di squadra perché i rossoneri possono mettere in difficoltà chiunque". Sulla sua situazione personale, finora non idilliaca, Hamsik non si nasconde: "E' una grande responsabilità essere il capitano della squadra di una città ed una società come Napoli. Spero di tornare al top: so di non stare facendo benissimo come mi aspettavo, però tornerò presto al meglio. Il futuro? Credo che siamo sulla strada giusta, sono anni che lavoriamo e ci manca poco per arrivare ai massimi livelli. Questo passo in avanti dobbiamo farlo tutti insieme". Infine fa il punto sui nuovi acquisti: " Jorginho è un bravissimo giocatore, sa tenere la palla, ha molta personalità ed anche Ghoulam ieri ha dimostrato di essere un ottimo acquisto".