Napoli, Guardian shock: "Il club roccaforte della mafia vuole Welbeck"

12:36 - Affondo inglese contro il Napoli. Dalle colonne del Guardian, Barry Glendenning scrive che la squadra di Benitez è interessata all'attaccante del Manchester United Danny Welbeck, ma la vera notizia è qualche riga dopo. Il giornalista cita infatti Il Padrino e definisce il club di De Laurentiis una "roccaforte della mafia". Parole pesanti, che hanno fatto rapidamente il giro del mondo e indignato i partenopei.

Nel dettaglio, la frase incriminata è questa: "the club from one of Italy's mafia strongholds will need to make Manchester United and Welbeck himself an offer they can't refuse". Che, tradotta, sta per "il club di una delle roccaforti delle mafie italiane dovrà fare al Manchester United e a Welbeck stesso una di quelle offerte che non potranno rifiutare". Una presa di posizione decisamente inopportuna per un articolo di mercato.