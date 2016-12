Napoli-Fiorentina 0-1. Decide Joaquin nel finale

10:15 - Napoli-Fiorentina 0-1, decide Joaquin all'87'. La squadra di Benitez in dieci dal 37' (espulso Ghoulam per fallo da ultimo uomo), domina il primo tempo, ma con l'uomo in meno soffre ed è punita nel finale: contestato l'arbitro Tagliavento. Ora il Napoli è a meno 6 dalla Roma, mentre la Fiorentina sale a 51 punti, consolida la quarta posizione e si preoccupa per l'ennesimo infortunio di Mario Gomez. Infortunio anche a Mertens.

LA PARTITA

Corsa per l'Europa, e non solo. Napoli-Fiorentina è la somma dello sconforto, reciproco, del giovedì di Europa League e anche il prologo della finale di Coppa Italia del 3 maggio. E dunque sfida ricca di tutto, compresa la grandine del pre-partita. La prima mezz'ora è un monologo-Napoli, ma privo del sacro fuoco in zona-gol. Higuain al 9',su lancio di Reina (!), Hamsik al 22' su assist di Insigne, Hamsik ancora in solitudine al 26'. Sono tre occasioni cui Neto oppone tempismo e bravura, e sulle quali gli uomini-gol del Napoli non mostrano il cinismo che ci vorrebbe.

La Fiorentina gioca in attesa, e stop. Palloni lunghi, lanciati un po' così, si pensa a difendere e a soffrire. Mentre il tridente del Napoli alle spalle di Higuain lavora sodo, si avvale delle incursioni di Ghoulam e l'appoggio di Inler, ma scopre la scarsa vena serale di Callejon, troppo ai margini. Tant'è.

Il lavoro della squadra di Benitez continua, al 28' Hamsik ci prova da lontano, lo schema della partita è sempre lo stesso, poi all'improvviso, al 37', la svolta che non ti aspetti. Gomez prende palla sulla trequarti in contropiede, subisce fallo e la palla schizza verso Bakic solo, dietro di lui piomba Ghoulam e lo atterra al limite. Per Tagliavento è da cartellino rosso, ovvero da ultimo uomo, la scorrettezza: le proteste servono a poco, il Napoli ricomincia da dieci (uomini). Senza subire e senza ferire, dopo. L'intervallo servirà a qualcosa.

Perso Ghoulam, Benitez chiede a Callejon il doppio lavoro, arretrandolo sulla linea dei difensori (destra). Montella rinuncia a Bakic, rilevato da Ilicic.Ovvio che la Fiorentina migliori il rendimento dal quasi-zero del primo tempo, col possesso-palla e la qualità di Cuadrado, marcato a vista da Callejon che dopo un primo tempo così così, sdoppiato nel ruolo di difesa e attacco prova a fare tutto, con grande determinazione. Un aggancio al volo e tiro di Cuadrado all'8' st è un pezzo di bravura (pallone alto), un tiro maradoniano di Callejon al 17' st, da 40 metri e diretto in porta, vede Neto bravo a neutralizzare.

La metà del primo tempo segnala due cose. Il nervosismo di Higuain, braccato dai difensori e "beccato" da Tagliavento ogni volta che prova a farsi largo col mestiere: ammonito. E l'uscita di scena di Gomez, intorno al quale si mormora di infortunio al ginocchio: ha fatto poco, Gomez, ma un altro kappao speriamo sia scongiurato. Dentro Matri.

E proprio Matri, al 32' st, si divora la palla del vantaggio di testa, solo dinanzi a Reina: spedisce fuori. E' un finale pro-Fiorentina, gli affanni difensivi del Napoli in dieci emergono, come è fatale che sia. Benitez corregge la squadra, dentro Mertens per Insigne, esce Higuan stanco e indiavolato con Tagliavento (crediamo) e col mondo (forse), dentro Behrami per evitare dispiaceri peggiori dello 0-0.

L'uomo in meno però pesa, e quando tutto sembra svenire nello 0-0 ecco la zampata viola: Joaquin di testa infila a porta vuota, Reina sbaglia l'uscita su un pallone lungo e il gol è la sentenza della partita. Il Napoli scivola a meno 6 dalla Roma, la Fiorentina si solleva a più 4 dall'Inter o addirittura a meno 7 dal Napoli. Napoli penalizzato da quell'uomo in meno. E furente con Tagliavento.

LE PAGELLE

Reina 5,5 - Partita di ordinaria tensione, nell'ultima mezz'ora c'è da soffrire, nel finale sbaglia anche lui nell'uscita che costa il gol.

Ghoulam 5 - Merita o no l'espulsione? Il fallo è netto, che sia ultimo uomo si può discutere. Quando si arriva così, però, da dietro su un avversario lanciato a rete si rischia di fare pasticci. Appunto.

Callejon 6,5 - Primo tempo incolore, ripresa da doppiolavorista: marcare Cuadrado è una impresa, cercare il gol è un compito cui non si sottrae.

Insigne 6,5 - Si da un gran daffare, corre su tutto il fronte d'attacco ed è il più produttivo. Peccato gli manchi quel tocco in più per cercare la porta.

Higuain 6 - Lotta contro i due centrali viola, le prende e le restituisce, ed è fuori sintonia con l'arbitro che gli fischia spesso contro.

Neto 7 - Nel primo tempo tutto-Napoli preserva la squadra dal gol. Tre volte decisivo.

Gomez 5,5 - Non ci sono tracce evidenti nella sua partita, anche se da un suo allungo arriva l'azione del rosso a Ghoulam. Poco dopo metà ripresa esce per infortunio.

Cuadrado 7 - Ha classe, leggerezza, dinamismo e un istinto tattico di prim'ordine. Chi se lo godrà la prossima stagione?

Joaquin 6,5 - Gol a porta vuota, ma è al posto giusto nel momento giusto. Quanto basta.





IL TABELLINO



NAPOLI-FIORENTINA 0-0

NAPOLI (4-2-3-1): Reina 5,5; Reveillere 6, Henrique 6, Albiol 6, Ghoulam 5; Inler 6, Jorginho 6,5; Callejon 6,5, Hamsik 6, Insigne 6,5 (30' st Mertens sv, 40' st Pandev sv); Higuain 6 (35' st Behrami sv). A disposizione: Doblas, Colombo, Britos, Fernandez, Dzemaili, Radosevic, Pandev, Duvan. All. Benitez 6

FIORENTINA (4-3-3): Neto 7; Roncaglia 6 (26' st Vargas 6), Gonzalo Rodriguez 6,5, Savic 6, Pasqual 6; Bakic 6 (1' st Ilicic 6), Aquilani 6, Borja Valero 6,5; Joaquin 6,5, Gomez 5,5 (27' st Matri 5,5), Cuadrado 7. A disposizione: Rosati, Lupatelli, Compper, Diakitè, Ambrosini, Matos, Wolski. All. Montella 6

ARBITRO: Tagliavento

MARCATORI: 42' st Joaquin

AMMONITI: Higuain (N), Gonzalo Rodriguez (F)

ESPULSI: Ghoulam al 37' per fallo da ultimo uomo.