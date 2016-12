Napoli, Fernandez: "Io e Higuain proveremo a convincere Mascherano a venire qui" 

20:07 - Speciale. Non potrebbe essere altrimenti. La prima di Rafa Benitez a San Siro contro l'Inter: voglia di rivalsa, voglia di fare uno sgambetto al suo passato, voglia di complicare il cammino europeo di Mazzarri. A Milano il tecnico spagnolo potrà contare non solo su Higuain ma anche su Mertens e su Henrique che si è regolarmente allenato con il resto della squadra dopo l'incidente di ieri. Chi a San Siro non potrà esserci è invece Federico Fernandez, fermo per squalifica: ''Contro l'Inter - ha detto il difensore argentino a radio Kiss Kiss - giocheremo una gara importante per arrivare lanciati alla finale di Coppa Italia. Mi spiace di non esserci perché è una partita che precede la finale e vogliamo far bene per arrivare al massimo al 3 maggio. Mazzarri? Con lui non riuscivo ad avere spazio, poi sono andato al Getafe, mi sono espresso bene e quando sono tornato a Napoli, Benitez mi ha dato fiducia e sto dando il meglio di me con la possibilità di migliorare ancora. Siamo un po' rammaricati di aver lasciato qualche punto per strada, potevamo fare meglio, però abbiamo vinto tante partite importanti compresa quella con la Juve. Adesso - ha concluso - vogliamo finire alla grande la stagione e poi proseguiremo nel nostro progetto. Con l'Argentina speriamo di far bene in Brasile, c'é grande concorrenza ma possiamo essere protagonisti. Higuain segna e fa segnare la squadra. E' un uomo fondamentale per noi e può fare la differenza sempre. Mascherano? Quando finirà il campionato potremo parlare, io e Higuain gli faremo vedere qualche foto di Napoli. Vedremo poi se ad agosto sarà possibile fare qualcosa''.