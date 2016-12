Napoli, Edoardo De Laurentiis: "Tifosi delusi? Ce ne freghiamo"

11:23 - "I tifosi sono delusi? Ce ne possiamo anche fregare, quello che contano sono i risultati e noi li abbiamo sempre ottenuti". Le parole di Edoardo de Laurentiis, figlio del presidente Aurelio, stanno scatenando una vera e propria bufera a Napoli. Sui social, infatti, molti supporter partenopei stanno dimostrando di non aver affatto gradito le dichiarazioni rilasciate nel corso della presentazione dell'ultimo acquisto David Lopez.

Del resto il malcontento per la prematura eliminazione dalla Champions League e per un mercato giudicato da molti insufficiente è già da tempo evidente a Napoli, ed è stato solo in parte mitigato dalla vittoria nell'esordio in campionato contro il Genoa. De Laurentiis, parlando a nome della società, ha dimostrato di tirare dritto e non farsi influenzare dai malumori: "Volevamo portare a Napoli un po' di giovani: lui - ha detto riferendosi a David Lopez - è un bravissimo giocatore e ha ottime qualità. I risultati si vedono a fine stagione, come sempre".