Napoli e Fiorentina in udienza da Papa Francesco 

11:44 - Alla vigilia della finale di Coppa Italia, Papa Francesco ha ricevuto in udienza Napoli e Fiorentina. Oltre alle due squadre erano presenti anche i dirigenti di Federcalcio e Lega: "Il calcio in Italia, come in Argentina e in altri Paesi, è un fatto sociale, e richiede una responsabilità sociale da parte di calciatori e dirigenti - ha spiegato Bergoglio -. Il fattore economico non deve prevalere su quello sportivo perché rischia di inquinare tutto"

"E quindi - ha aggiunto il Pontefice - dall'alto bisogna reagire positivamente, restituendo dignità sportiva agli eventi. E in questo voi calciatori avete una grande responsabilità". Il Papa ha poi proseguito con una raccomandazione: "Siete al centro dell'attenzione, e tanti vostri ammiratori sono giovani e giovanissimi; tenete conto di questo, pensate che il vostro modo di comportarvi ha una risonanza, in bene e in male. Siate sempre veri sportivi!". Lo sport, ha sottolineato, "contiene in sé una forte valenza educativa, per la crescita della persona: crescita personale, nell'armonia di corpo e di spirito, e crescita sociale, nella solidarietà, nella lealtà, nel rispetto. Che il calcio possa sempre sviluppare questa potenzialità!". Bergoglio ha infine rivolto un augurio di "Buon lavoro a tutti voi, e che domani sera sia una bella festa sportiva!".



"L'incontro con il Santo Padre è sempre qualcosa di unico e speciale - il commento del presidente del Napoli De Laurentiis riportato dal sito ufficiale del club - Ho visto che tutti i ragazzi della squadra erano molto emozionati. Grazie Papa Francesco per le tue parole e per il tempo che ci hai dedicato". "E' stata la mia prima volta in Vaticano e ho vissuto un'emozione bellissima - il racconto di Benitez - Si capisce che Papa Francesco è una persona molto vicina alla gente che per le cose che ha detto sul calcio. Ha ragione perfettamente, noi protagonisti in campo dobbiamo essere un esempio per tutti". Higuain aveva già incontrato il Papa con l'Argentina: "Ma devo dire che è sempre una esperienza eccezionale. Papa Francesco ha detto cose molto belle e le sue parole ci hanno colpito tanto nel profondo".