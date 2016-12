Napoli, De Laurentiis silenzioso e furioso: il futuro di Benitez a rischio 

10:08 - Per ora nessun tweet e nessuna dichiarazione. Un silenzio quello di Aurelio De Laurentiis che non nasconde la rabbia, anzi la amplifica. Il ko di Udine, complici le scelte incomprensibili di Benitez, ha conclamato lo stato di crisi del Napoli: tre punti in tre partite, due reti fatte e tre subite, già sei punti di distanza Roma e Juve. Rafa ha optato per il turnover e ha pagato il conto con uno spogliatoio ora diviso e un presidente infuriato.

Mercoledì la partita col Palermo ha già dunque i connotati della serata decisiva: un nuovo passo falso rischierebbe di far precipitare la situazione (vale la pena ricordare che il cammino attuale non si discosta da quello del Napoli targato Donadoni...) acuendo fratture interne alla squadra apparse chiare già al termine della sfida persa contro l'Udinese, con le immagini di un Higuain furioso che lasciano poco spazio alle smentite di circostanza.



Le mosse di Benitez, quel turnover spinto che - febbre di Inler a parte - ha disegnato una squadra priva di fosforo a centrocampo e sconclusionata alle spalle dello sperduto Higuain, non sono affatto piaciute al presidente. Detto che la necessità di così tanti cambi "per stanchezza" a metà settembre non può che sollevare molte perplessità, sono soprattutto da un lato l'impressione di aver sottovalutato un impegno comunque difficile come quello del Friuli e dall'altro la spiacevole sensazione di aver assistito ad un'inutile e controproducente prova di forza da parte di Benitez - nei confronti di chi? e perché poi? - ad aver alimentato la rabbia e la delusione presidenziale.



Una situazione che mette ovviamente in secondo piano il discorso rinnovo per Rafa: ora c'è solo da pensare all'immediato futuro, ora in gioco c'è l'immediata continuità di un progetto che rischia di essere affossato. Fuori dalla Champions e in fondo alla classifica in campionato: cambiare rotta per sopravvivere, insomma.