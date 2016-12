Napoli, De Laurentiis: "Siamo una vera squadra, Benitez è uno spettacolo"

12:22 - Notte indimenticabile per il Napoli, che conquista la finale di Coppa Italia sotto gli occhi di Maradona. "Una serata nata sotto una buona stella - dice De Laurentiis dopo la partita -. Ci sono due elementi positivi: i ragazzi hanno dimostrato di essere una squadra vera e l'altra cosa bellissima è l'arrivo di Maradona, a cui ho regalato la maglia del Napoli con il numero 10. L'accoglienza che gli ha tributato il San Paolo è stata eccezionale".

Il presidente partenopeo ha parole d'elogio per Benitez: "Quando ci sono scendo spesso negli spogliatoi, per capire le indicazioni di Benitez e per conoscere lo spirito della squadra. I ragazzi lo ascoltano e Rafa è uno spettacolo, una furia, se la gioca sempre. Ha inserito un nuovo modulo, con tanti giocatori nuovi. Anche gli innesti di gennaio stanno facendo bene. Chapeau a Benitez che capisce i giocatori validi anche in sede di mercato, non bisogna avere fretta. Non è vero che chi costa di più è più importante per la squadra".



De Laurentiis promette battaglia in campionato: "Giocheremo fino all'ultimo onorando la maglia e venderemo cara la pelle. Crisi superata? Quando c'è la sosta di Natale ricominciare è difficile, avevamo cinque infortunati e le influenze del mercato. Se si potesse lavorare senza tutte queste pressioni, si potrebbe fare anche di più in campo".

BENITEZ: "ATTEGGIAMENTO PERFETTO, ABBIAMO MERITATO"

"Abbiamo meritato di vincere, giocando con intensità, con un atteggiamento perfetto, soprattutto nella fase difensiva, a cui hanno partecipato tutti, da Higuain a Reina". Rafa Benitez commenta così la qualificazione alla finale di Coppa Italia: "Gara perfetta? Mai dirlo, si può sempre migliorare. La vittoria è bella, tutti hanno lavorato in fase difensiva e possiamo essere soddisfatti". In finale ci sarà la Fiorentina: "E' una buona squadra, sarà una finale bella ma manca tanto e poi ci penseremo". Il tecnico parla poi di alcuni singoli come Hamsik, Inler e Jorginho: "Marek è un giocatore che può fare la differenza, è tornato ai suoi livelli. Inler è un esempio per tutti, è un professionista e se fa un errore io gli dico che deve riprovarci. Se non ci prova quello è l'errore vero. Lui deve gestire sempre il pallone e Jorginho lo aiuta nel possesso, ma la causa principale del livello di Gokhan è la sua mentalità". In tribuna gli occhi erano tutti puntati su Maradona: "Con lui è più facile vincere? Se gioca sì (ride, ndr), ma diamo meriti a questi ragazzi che hanno avuto grande intensità contro una squadra forte, di qualità, che gioca bene". Infine, parole d'elogio alla società per gli ultimi acquisti: "Il mercato ci ha aiutato con Jorginho, Ghoulam ed Henrique. Il lavoro di Bigon ed i suoi osservatori è stato importante, fantastico, ed è una base anche per il futuro. Henrique va inserito piano piano, arrivava da due-tre viaggi, ora si allena bene e vedremo col Sassuolo o più avanti. Deve capire la lingua ed il nostro gioco".