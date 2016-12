Napoli, De Laurentiis jr: "Marotta è un ignorante"

12:57 - In attesa di una replica da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, è il figlio Luigi a replicare seccamente a Beppe Marotta. Prima della gara di Europa League della Juve a Lione, l'ad bianconero aveva definito "da provinciale" l'euforia azzurra per la vittoria di domenica scorsa: "Marotta grande Ignorante! Confonde il CUORE di una città unica come Napoli per un'euforia da Provincia", ha scritto sul suo profilo Twitter.