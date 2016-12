Napoli, de Laurentiis: "In estate costruiremo la vera squadra da scudetto"

10:06 - Il Napoli si è rilanciato, ma Aurelio de Laurentiis pensa soprattutto al futuro. "In estate costruiremo la vera squadra da scudetto, vedremo cosa mancherà e cosa bisognerà fare", ha detto il presidente a Fox Sports. Magari col ritorno di Lavezzi e l'arrivo di Balotelli? "Se Benitez ritiene giusto avere Lavezzi va bene. Balotelli? E' un caro ragazzo, sottoposto a troppi stress, non si può aggiungere anche la pressione che Napoli gli creerebbe".

Il patron azzurro ha commentato il mercato appena concluso: "A gennaio abbiamo avuto la fortuna ma anche la grande pazienza di cercare i giocatori giusti. Abbiamo trovato un ventiduenne come Jorginho che ha dimostrato di avere già personalità a centrocampo, a sinistra Ghoulam - lo abbiamo visto anche nella partita di ieri - sta confermando le sue capacità. Ora dobbiamo vedere solo Henrique che ha giocato pochi minuti e non è giudicabile". Su Maradona: "E' un simbolo del calcio, è più unico che raro, ma uno che è stato un grande campione non è detto che debba essere per forza un grande allenatore. Ora ho dato lo scettro a Benitez e sono monogamo, quindi spero che il matrimonio con Benitez duri al più a lungo possibile". Sulla polemica Conte-Capello, de Laurentiis ha invitato a abbassare i toni: "Nel calcio bisogna pensare tre volte prima di parlare perché nei media c'è interesse a creare un caso su ogni cosa. Noi dobbiamo essere più sereni e buttare acqua sul fuoco, ma a volte c'è l'adrenalina da gestire e non riusciamo a dominarci".

Il presidente azzurro ha risposto anche alla battuta di Mazzarri che aveva detto a San Valentino "oggi è la festa dell'amore e de Laurentiis mi ama ancora tanto". "Io - ha risposto il produttore cinematografico - rimango innamorato delle persone che hanno collaborato a un progetto importante. L'ironia di Mazzarri? Lui è un toscano, non mi infastidisce la sua ironia. Io ho fatto film con Nuti, Monicelli, Veronesi, nel cinema sono straordinari, e Mazzarri è bravo nel calcio. Ma io sono per l'internazionalizzazione e per il mio progetto è più giusto un allenatore come Benitez". Ultimo passaggio con il rinnovo della promessa per il prossimo anno: "Scudetto? L'anno prossimo potrà essere quello buono, ma ora pensiamo a superare assolutamente la Roma e magari raggiungere la Juventus".