Napoli, De Laurentiis: "I conti si fanno alla fine, basta gioco al massacro, basta banalità"

23:24 - Stavolta i suoi tweet li ha dedicati a una vittoria diversa. Al successo di un napoletano, non a quello invece mancato del suo Napoli: "Grazie Paolo, sei un napoletano che ci onora. Ti siamo veramente grati". Così Aurelio De Laurentiis, pronto a congratularsi con Paolo Sorrentino per l'Oscar conquistato con La Grande Bellezza. Stizza invece sul suo Napoli e per il suo Napoli, nessun cinguettio dopo l'ennesimo pari, quello con il Livorno, solo parole sibilline pronunciate stamani all'arrivo in Lego Calcio. Un messaggio rivolto a tutti, alla squadra, al tecnico, alla critica: "Non voglio parlare della partita - così il numero uno azzurro - i conti si fanno alla fine. Ne riparleremo a fine stagione, in questo gioco al massacro si dicono solo banalità".

Visibilmente, chiaramente stizzito il presidente De Laurentiis. Deluso e amareggiato per altri punti persi, per un altro pari, per un'altra rimonta subita. La seconda consecutiva, dopo quella col Genoa, per il quarto pareggio nelle ultime sei partite. Da Bologna a Livorno, 10 punti su diciotto: l'acuto col Milan, il successo col Sassuolo e poi solo occasioni mancate. Due gol subiti dal Bologna, uno dal Chievo - rimontato solo in extremis - altrettanti da Genoa e Livorno, tre dall'Atalanta. Questione di attenzione, equilibrio, tenuta fisica. Ieri mancava per forza di cose Higuain, il risolutore, ma è mancata pure gran parte della squadra andata in campo. Malino Inler e Jorginho, Hamsik fuori giri, Callejon appannato. Il solo Mertens nota positiva. Anche per un Benitez che per la prima volta, con estrema chiarezza si è mostrato veramente deluso e arrabbiato. Il terzo posto resiste, il secondo è più lontano di quei sei punti fotografati dalla classifica, visto che la Roma deve recuperare una partita. Già, la Roma, attesa domenica al San Paolo. Con o senza tweet presidenziali, con o senza messaggi e avvertimenti sibillni, uno snodo decisivo.

I TWEET DEL PRESIDENTE DE LAURENTIIS

La grande bellezza di restare in piedi di notte per l'emozione di una vera grande vittoria degli italiani (continua)

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 3 Marzo 2014

Grazie Paolo, sei un napoletano che ci onora. Ti siamo veramente grati #ADL

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 3 Marzo 2014