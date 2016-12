Napoli, De Laurentiis: "Fidatevi di me, lo scudetto arriverà"

12:49 - "Abbiamo bisogno di equilibrio e chiedo fiducia ai tifosi". Torna a parlare il presidente del Napoli e l'appello ai tifosi è chiaro: "Non facciamo drammi - ha detto De Laurentiis a radio Kiss Kiss - la rosa è migliorata: abbiamo un grande mister, il mercato lo abbiamo fatto con Benitez. Uscire dalla Champions ci ha fatto perdere 35 mln ma non possiamo mandare tutto all'aria per una sconfitta . Lo scudetto arriverà. Tifosi, fidatevi di me!"

"Parlerà il campo: i bilanci si fanno alla fine, giocheremo partita per partita e se ci dovesse andar male piangeremo alla fine" Così Aurelio De Laurentiis nella lunga intervista concessa a radio Kiss Kiss. "Non esiste una formula matematica per fare centro: io mi fido di Benitez che sa allenare e che sa perfettamente cosa gli serve".



"Se io dovessi ascoltare tutte le opinioni personali non la finiremo più. Io ascolto solo Rafa: se avessi il fatturato di altri club farei altri ragionamenti ma anche se fosse questo non assicurerebbe il successo per tantissimi motivi. Le situazioni sono così variabili che non posso fare altro che affidarmi al mio allenatore. Dobbiamo rispettare dei parametri economici e vorrei sottolineare che il monte ingaggi è raddoppiato.



"Uscire dalla Champions ha fatto perdere al club ben 35 mln. Il Bilbao è una forza della natura e ha giocato la partita della vita. Noi saremo forti, ma abbiamo bisogno di lavorare. Abbiamo bisogno di equilibrio e chiedo fiducia ai tifosi. Non ci possiamo lamentare, perchè prima o poi lo scudetto arriverà. Non dobbiamo avere fretta e progettare. Abbiamo una squadra molto più forte dell'anno scorso e il Napoli giocherà partita per partita cercando di non perderne nessuna, senza fare drammi per qualche caduta e tenendo conto anche di quello che faranno le nostre concorrenti. Napoli ha molto poco come città e il Napoli calcio è una di queste cose, non distruggiamola".

EUROPA LEAGUE: PRESENTATA LA LISTA UEFA

Il Napoli ha presentato la lista per l'Europa League. Sono 22 i giocatori scelti da Benitez: nell'elenco mancano i giovani della lista B. Ecco l'elenco completo: Rafael , Andujar, Maggio, Henrique, Britos, Zuniga, Koulibaly, Ghoulam, Albiol, Mesto, De Guzman, Jorginho, David Lopez, Gargano, Inler, Callejon, Higuain, Mertens, Hamsik, Michu, Insigne, Duvan.