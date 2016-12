Napoli, De Laurentiis: "E' iniziata una nuova era" 

13:35 - La festa dopo l'ultima fatica. I ringraziamenti dopo un'annata da ricordare, con il successo in Coppa Italia e l'accesso ai play-off di Champions. Cena al gran completo per il Napoli nel post Verona, location incantevole e vista Golfo. Gran cerimoniere il presidente De Laurentiis accompagnato dalla moglie, la signora Jacqueline, i figli e tutti i più stretti collaboratori azzurri. E poi loro, i giocatori, gli artefici di questa stagione più che soddisfacente.



"In voi - ha dichiarato il numero uno azzurro - c’è la consapevolezza di rappresentare una città molto importante, questo lo avete capito, avete sempre dimostrato un grande senso di appartenenza alla maglia e anche stasera siete stati una vera forza. Quest’anno non avevamo un compito semplice, c’è stato il cambio dell’allenatore ed il cambio del modulo. E’ iniziata una nuova era, ma Napoli è una ribalta internazionale e grazie anche a voi è stata riportata al centro di questa ribalta. Il mio ringraziamento va a Rafa Benitez che ha portato quell’ondata di internazionalizzazione, in Champions abbiamo conquistato dodici punti in un girone infernale e stavamo scrivendo la storia. Questa è stata una stagione importante e speciale e vi ringrazio tutti”.