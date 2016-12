Napoli, De Laurentiis: "Datemi 150 mln e vinco anche io gli scudetti" 

00:19 - Aurelio De Laurentiis festeggia per la grande vittoria del suo Napoli contro la Juventus ("Così si gioca!"), ma non nasconde qualche rimpianto: "Non c'erano 20 punti tra noi e loro, non ce ne sono 17". Su twitter il presidente ha poi chiuso: "Sono orgoglioso di questo Napoli". Una volta twittato il patron ha poi incontrato i giornalisti e ha lanciato una frecciatina ai bianconeri: "Datemi 150 milioni di euro e vinco anche io gli scudetti...".

Se de Laurentiis era euforico, Rafa Benitez non ha nascosto la sua soddisfazione per la prestazione del Napoli. "Complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita spettacolare. Si è visto un Napoli che ha creato tanto e non ha sofferto troppo. Adesso dobbiamo continuare a vincere le partite per avvicinarci alla Roma", ha detto l'allenatore azzurro. Appunto, il Napoli resta comunque dietro alle due grandi rivali: "Quando vincere queste partite sarà normale per noi, vorrà dire che saremo cresciuti molto. Juve e Roma sono davanti nonostante noi abbiamo fatto il record di punti. Purtroppo ci siamo distratti e abbiamo perso parecchia strada". Sul fuorigioco di Callejon, Benitez sorvola: "E' successo anche all'andata, non ha senso parlare di queste piccole cose che non possono fare la differenza".