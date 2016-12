Napoli, De Laurentiis: dal miracolo di San Gennaro alle contestazioni 

12:08 - Dopo il successo in Europa League, Aurelio De Laurentiis non ha mancato questa mattina l'appuntamento in Duomo a Napoli per assistere al miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro: il presidente del Napoli (come testimoniano le foto di calcionapoli24.it) ha presenziato infatti alla cerimonia officiata dal cardinal Sepe. "Adesso fallo tu il miracolo, a gennaio compra qualcuno", questa la voce che si è levata tra la gente presente sul sagrato della chiesa. E nella notte in città sono apparse anche alcune scritte che evidenziano ulteriormente come l'inizio di stagione complicato abbia creato una sensibile frattura tra il numero uno azzurro e una parte della tifoseria partenopea.