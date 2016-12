Napoli, De Laurentiis "consegna" il San Paolo ai bambini

10:44 - Da Genny 'a Carogna a un fiume di scugnizzi azzurri. In attesa di conoscere l'esito del ricorso contro la chiusura del San Paolo - diretta conseguenza dei fatti di Roma -, Aurelio De Laurentiis è pronto a consegnare le chiavi dello stadio napoletano a 10mila bambini. Un progetto rivelato da Il Corriere dello Sport che ha come obiettivo quello di "dare calore a un teatro del football". L'iniziativa era già stata presa in questa stagione dalla Juve.

A riempire il San Paolo saranno i ragazzini di 50 scuole di Napoli. A ciascuna saranno regalati 200 biglietti in modo da non lasciare che lo stadio resti semi-vuoto nell'ultima gara di campionato in programma domenica sera contro il Verona. La proposta, assolutamente lodevole, sarebbe già sul tavolo di Federazione e Lega che, con ogni probabilità, la accoglieranno con favore.