Napoli, De Laurentiis: "Balotelli prodotto gonfiato dai media"

23:56 - De Laurentiis è un fiume in piena a Folgarida e ne ha per tutti. Veleno su Balotelli: "E' il prodotto gonfiato dei media e assecondato da chi lo deteneva. Ha vari problemi. Bisognerebbe andare a vedere nella sua famiglia. Poi è stato condizionato nelle squadre in cui ha giocato. Non tutti gli allenatori hanno l'umanità di Benitez. Gli altri lo hanno usato e scaricato quando non serviva più. Deve fare un bagno di umiltà". Poi attacco a Mazzarri.

Ancora su Balotelli: "Ha bisogno di ricominciare dal basso e deve isolarsi per ritrovarsi. Lui allo specchio vede l'immagine di un protagonista mediatico, non di un protagonista in campo". A ancora: "E vogliamo parlare della figura di m... della Nazionale ai Mondiali? L'Italia è un paese di raccomandati, come può un ct essere libero?".



Poi De Laurentiis torna ad attaccare il suo ex allenatore Mazzarri: "Io voglio vincere lo scudetto. Mazzarri mi diceva sempre di negare tutto perchè sennò i tifosi avrebbero chiesto sempre di più. Ma io sono una persona onesta e dico che voglio vincere. L'anno scorso senza tantissimi infortunati siamo arrivati terzi e con un allenatore nuovo". E ancora: "Avevo preso Verratti per 11 milioni ma chi c'era mi ha detto 'Prenda pure ma con me non gioca'. Mi hanno fatto prendere Vargas a 12 milioni". Su Mascherano: "Bisogna vedere se ce lo vendevano, se vuole venire, quanto guadagna, quanto dovremmo pagarlo per utilizzarlo tre anni e mezzo. Io voglio giovani di 19-21 anni. Se riuscissi a fare come il Barcellona aprirei un ciclo di cinque-sei anni ad alti livelli". Sull'addio di Conte alla Juve: "Sapeva che non avrebbe rivinto il quarto scudetto. Dopo quello che ha fatto doveva massimizare e allora forse meglio la Nazionale".