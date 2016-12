Napoli, De Laurentiis a tavola con il Porto: si parla anche di Martinez e Fernando

20:06 - Incontro ai massimi livelli oggi sul lungomare di Napoli tra il numero uno del club azzurro Aurelio De Laurentis e la delegazione del Porto guidata dal presidente Pinto da Costa. Il tradizionale pranzo organizzato dalla Uefa a poche ore dalla sfida decisiva di questa sera al San Paolo si è concluso con uno scambio di omaggi. Ora tutti proiettati sullo scontro che deciderà chi passerà ai quarti di Europa League, con gli azzurri chiamati a ribaltare l' 1-0 subito in Portogallo.

Un pranzo tutto legato alla scaramanzia. Stesso menù, stesse pietanze servite nelle altre sfide europee in cui al San Paolo sono uscite sconfitte squadre come Borussia Dortmund, Arsenal e Marsiglia. Il club azzurro ha pure omaggiato i lusitani con pacchi ricordo. Le parti hanno discusso anche di sviluppo e di market pool in ambito Uefa. Tutto ciò in un clima di assoluta e massima cordialità. Da non escludere che si sia parlato anche di mercato, visto l'interesse del Napoli per Jackson Martinez e Fernando.

I TWEET PRESIDENZIALI

Il Presidente @ADeLaurentiis con il Presidente del @FC_Porto Pinto da Costa al termine del pranzo ufficiale Uefa #UEL pic.twitter.com/dvZrfzNXec

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 20 Marzo 2014

Insieme al Presidente e alla delegazione del Porto al pranzo ufficiale Uefa, aspettando la partita di stasera #ADL pic.twitter.com/ehXfBVZE8y

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 20 Marzo 2014