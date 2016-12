Napoli, De Laurentiis a colloquio con la squadra

17:55 - Dopo il riposo concesso a Benitez dalla squadra, il Napoli è tornato a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Sempre senza il tecnico spagnolo, ma con una visita importante: quella del presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro si è fermato a colloquio con la squadra, caricando uno ad uno i giocatori in vista del vero inizio di campionato dopo la pausa per le nazionali. Il Napoli ospiterà il Chievo al San Paolo.

La visita di De Laurentiis al campo d'allenamento del Napoli non è del tutto casuale. Arriva giusto prima dell'inizio del tour de force che vedrà impegnati gli azzurri in sette gare nei prossimi ventuno giorni. Si parte dal Chievo, passando per l'Europa League con Sparta Praga e Slovan Bratislava. Benitez, invece, non è ancora rientrato a Castel Volturno con la squadra agli ordini di Pecchia.