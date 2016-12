Napoli, con la qualificazione in Champions c'è Mascherano 

13:48 - Il terzo posto da difendere dal ritorno della Fiorentina: questo, ora come ora, l'obiettivo primario del Napoli. Certamente una necessità più pressante di quanto non lo sia la rincorsa, più facile a parole che non nei fatti, alla Roma distante sei punti, potenzialmente nove se dovesse vincere il recupero col Parma. Terzo posto che, per quanto attraverso i preliminari, significa Champions: condizione base per l'arrivo in azzurro di Mascherano.

Quest'ultima, quella relativa cioé al centrocampista-difensore argentino del Barcellona, è l'indiscrezione che arriva dalla Spagna all'indomani del Clasico che - per inciso - non ha certo visto brillare il Jefecito. Secondo il portale Fichajes tra il Napoli e l'ex giocatore del Liverpool ci sarebbe infatti già l'accordo, da ratificare e ufficializzare possibilmente prima del Mondiale. A una condizione, però: che ci sia la Champions da giocare la prossima stagione. Condizione più che plausibile, sia chiaro, a patto che l'uscita dalla Europa League e il ko contro la Fiorentina non lascino scorie difficili da smaltire già nei prossimi due incontri. Differenti tra loro ma entrambi paradigmatici: prima quello contro il Catania - e quanto la squadra di Benitez abbia spracato contro le piccole lo si sa - poi quello con la Juve, che non varrà come mesi fa si sperava a Fuorigrotta per lo scudetto ma che resta comunque un passaggio chiave per tutto l'ambiente napoletano. Mertens, uscito a causa di una brutta distorsione alla caviglia contro la Fiorentina, è stato sottoposto ad accertamenti medici che hanno rilevato una distorsione di primo grado, escludendo una lesione: sette giorni di stop Buona notizia per il Napoli che ritroverà il belga per la sfida con la Juve.