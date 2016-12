Napoli, Ciro Esposito in fin di vita

16:18 - Ciro Esposito, 24 anni, è in fin di vita. Il tifoso del Napoli ferito durante gli scontri della finale di Coppa Italia a Roma è in coma non farmacologico all'ospedale Gemelli di Roma dopo un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute. Inutile l'ultimo intervento al polmone dopo la lobectomia superiore destra. Nella capitale è arrivata la famiglia del ragazzo, allertata nella mattinata dalla direzione sanitaria dell'ospedale.

"Purtroppo il quadro clinico è peggiorato, le condizioni di Ciro sono disperate, lotta per la vita", ha dichiarato l'avvocato Angelo Pisani, che assiste la famiglia di Ciro Esposito. "La famiglia di Ciro è in ospedale, anche io ci sto andando", ha aggiunto il legale.

Antonella Leardi, madre del giovane, è uscita piangendo dalla sala rianimazione. Le sue parole: "Resto qui fino all'ultimo, non me ne vado".

Più drammatiche le parole dello zio Vincenzo Esposito che è intervenuto a microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "MI hanno fatto salutare mio nipote per l'ultima volta: è in coma irreversibile ma non è morto. Il suo cuore batte ancora". Poi l'accusa per gli incidenti prima della finale di Coppa Italia: "Ringraziamo il questore di Roma per quello che è successo".

Il giornalista Sandro Ruotolo, su invito della famiglia, ha potuto visitare Ciro e poi, intervistato da radio Kiss Kiss ha detto: "Chiaramente la situazione è disperata, ma il cuore batte ancora. La su pressione è bassissima, ma la situazione è questa. La famiglia mi ha anche lasciato un messaggio che è quello di non reagire con la violenza".

