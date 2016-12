Napoli-Chievo 0-1, Benitez: "Sconfitta inspiegabile"

18:26 - Dopo lo 0-1 interno contro il Chievo, il tecnico del Napoli Rafa Benitez è scioccato: "E' difficile spiegare una partita del genere. Abbiamo tirato tantissimo in porta ma è mancato il gol. Alla fine poi siamo stati poco lucidi". I tifosi però non hanno preso bene la sconfitta: "Oggi sono stati fantastici, ma loro sugli spalti ci hanno appoggiato - dichiara Benitez -. I fischi? Sono uno stimolo, la prossima volta faremo meglio".

Al San Paolo è mancata lucidità, soprattutto dopo il gol subìto: "Nei primi venti minuti del secondo tempo abbiamo continuato a sviluppare il nostro gioco, mentre nel finale siamo venuti meno. Non siamo stati in difficoltà, abbiamo creato 33 occasioni da gol, è mancato solo il gol e quello ovviamente è stato il problema". Fari puntati su Hamsik e Insigne: "Marek l'anno scorso aveva iniziato bene ma l'infortunio lo ha condizionato. Oggi è stata una delle sue migliori gare e l'ho utilizzato come centrocampista per le sue qualità. Lorenzo ha giocato bene e i tifosi lo hanno aiutato dopo l'errore".