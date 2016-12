Napoli, Callejon si ferma in allenamento

13:54 - E' allarme Callejon in casa Napoli in vista della sfida di sabato sera a San Siro contro l'Inter: lo spagnolo ha infatti abbandonato anzitempo la seduta mattutina di Castelvolturno a causa di una contusione al piede, rimediata nel corso della partitella in famiglia. Nelle prossime ore il giocatore verrà sottoposto a ulteriori controlli. Contro i nerazzurri Benitez ritroverà invece Higuain, che già a Pasqua si era già allenato con i compagni.

Anche alla ripresa dopo il giorno di riposo di Pasquetta, il Pipita si è allenato regolarmente, confermando di aver completamente riassorbito la botta alla gamba destra che gli ha fatto saltare la trasferta di Udine. Contro l'Inter mancherà lo squalificato Fernandez, fermato dal giudice sportivo.