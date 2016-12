Napoli, Callejon: "Da qui non mi muovo, voglio lo scudetto"

23:55 - Lasciare Napoli? Macché. Anzi! Josè Callejon in azzurro sta bene e con l'azzurro vuole continuare a vincere: "Quello appena trascorso è stato un anno importante per me" ha dichiarato a Marca. "Benitez mi ha aiutato molto in questo. Obiettivi? Spero di segnare più gol della scorsa stagione ma lo scudetto è il nostro vero obiettivo. La Champions? Pensiamo a passare il preliminare: il sogno è giocare un giorno la finale perché è qualcosa di unico".

"Siamo ambiziosi e vogliamo fare bene anche in Europa - ha continuato lo spagnolo - anche se non sarà facile arrivare al sogno finale perché ci sono tante squadre forti. Ma ripeto, lo scudetto è il nostro obiettivo stagionale. L'anno scorso abbiamo fatto una stagione positiva finendo terzi e facendo un girone Champions ottimo. Per vincere il tricolore però, dobbiamo non perdere punti con le squadre piccole. Sono quelli i punti che pesano a fine stagione. Futuro? Posso dire che a Napoli mi trovo bene e sto bene. La società e l'allenatore credono in me ed hanno grande stima nei miei riguardi. Sono rimasti molto soddisfatti del mio rendimento, io cercherò di ricambiare la loro fiducia impegnandomi sempre al massimo. Il fatto di giocare con continuità mi dà fiducia, mi rende molto orgoglioso e felice. E' il massimo per un calciatore".