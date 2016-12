Napoli, c'è aria di crisi: buttati via 13 punti con le "piccole" 

18:01 - Il pareggio casalingo con il Chievo ha aperto ufficialmente la crisi del Napoli. La squadra di Benitez, da un po' di giornate a questa parte, è in flessione. Ma ciò che preoccupa maggiormente il tecnico spagnolo è il rendimento con le piccole squadre: solo al San Paolo la squadra ha perso nove punti fra Sassuolo, Parma, Udinese e Chievo. Dalle tribune sono arrivati fischi e striscioni contro la gestione del presidente De Laurentiis.

La città riesce spesso ad esaltarsi - non è da tutti presentare 50mila tifosi in Coppa Italia o 20mila per un allenamento a metà settimana - ma raramente perdona i cali di concentrazione (o di fame agonistica). Così, già prima della sfida di sabato con il Chievo, dagli spalti sono emersi i primi malumori: "Sulla nostra passione vuoi lucrare... per fare i tuoi film che fanno c***" recitava uno striscione esposto in curva e rivolto al presidente. Il dissenso durante la partita si è manifestato più volte: Maggio e Inler sono stati fischiati durante tutto l'arco del primo tempo e al 99' il saluto dei giocatori è stato ricambiato solo in parte.

La situazione non è delle migliori. L'imponente campagna acquisti della scorsa estate aveva fatto sperare nello scudetto, mentre la squadra adesso è costretta a respingere l'assalto della Fiorentina per il terzo posto. C'è tutto il tempo per riprendersi, ma certe occasioni non torneranno più. Fra le quattro sfide al San Paolo già citate e le trasferte con Cagliari e Bologna (due pareggi), il Napoli ha buttato letteralmente via 13 punti su 18. Ed erano punti agevoli. Contro le piccole che si chiudono, poi, la squadra va in difficoltà nella costruzione di gioco, e Benitez finora non è riuscito a risolvere il problema. A tutto questo si aggiunge la scarsa vena realizzativa (seppur passeggera) di Higuain e il ritorno dell'infortunio di Hamsik, che non è ancora al 100%. Non fosse per Mertens, anche l'attacco vivrebbe di stenti. Dal mercato, nelle prossime ore, si attendono risposte importanti: solo così la passione potrà riesplodere.