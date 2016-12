Napoli, Benitez: "Voglio una squadra formato Champions"

20:27 - "Dobbiamo giocare con lo stesso carattere mostrato in Champions. Lo Swansea è una buona squadra, vietato sottovalutarla". Parola di Rafa Benitez alla vigilia della sfida del Napoli in Galles, valida per l'andata dei sedicesimi di Europa League. "Giochiamo ogni partita per vincere, in una sfida come questa su due gare sarà importante segnare fuori casa. Lo Swansea ha cambiato allenatore ma sfidare una squadra di Premier League non è mai semplice".

Al fianco di Benitez, in conferenza stampa, c'è Maggio:

"Dopo una Champions affrontata alla grande ora vogliamo riscattarci in Europa League con lo stesso atteggiamento. Ho lavorato tanto per tornare al massimo, a Napoli è sempre un esame ma ho cercato di rimanere sempre tranquillo. Non sottovalutiamo lo Swansea, anche se in Premier League non stanno andando bene hanno molta qualità. Per lo Swansea questa è una partita importante, dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco. Giocare in Europa è fondamentale, dà una visibilità maggiore rispetto al campionato. Il mio futuro? Penso a fare bene al Napoli".



Le parole di Benitez:

"Lo Swansea è una buona squadra, noi dobbiamo giocare con lo stesso carattere mostrato in Champions. Non dobbiamo prendere la partita sottogamba. Oggi valutiamo in allenamento le condizioni di Higuain ma sono ottimista, mentre Albiol non è al 100%. Lo Swansea è una squadra diversa, giocano molto la palla e hanno la velocità e la qualità dei calciatori spagnoli. Noi siamo una squadra più solida ed equilibrata, questo grazie al lavoro e agli acquisti di gennaio. Il messaggio è che giochiamo ogni partita per vincere, in una sfida come questa su due gare sarà importante segnare fuori casa. Lo Swansea ha cambiato allenatore ma sfidare una squadra di Premier League non è mai semplice