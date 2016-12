Napoli, Benitez: "Vincere per blindare il terzo posto. Moratti? Nessuna vendetta"

11:11 - Rafa Benitez torna per la prima volta a San Siro contro l'Inter: "Una partita importante per il Napoli, non per me. Conta vincere per blindare il terzo posto e poi potersi concentrare sulla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. I giocatori sono motivati, io non cerco vendette o rivincite. Salutare Moratti? Penso non lo vedrò, quando arrivo allo stadio vado dritto negli spogliatoi. Mazzarri? A Napoli ha fatto bene, la sua Inter è forte".

LA CONFERENZA STAMPA DI BENITEZ

Prima dell'inizio della conferenza stampa di Rafa Benitez, il Napoli ha comunicato la lista dei convocati per la trasferta milanese. Non ci sarà Fernandez perché squalificato. Questi gli uomini scelti dal tecnico spagnolo: Reina, Doblas, Colombo, Revelliere, Mesto, Ghoulam, Zuniga, Henrique, Albiol, Britos, Behrami, Dzemaili, Inler, Jorginho, Radosevic, Callejon, Mertens, Insigne, Pandev, Hamsik, Higuain, Duvan.



Puntuale alle dodici e trenta ecco arrivare Benitez. Subito la prima domanda sul suo ritorno a Milano contro l'Inter, il suo passato: "Tutti sappiamo che è una partita importante per tutte e due le squadre. Noi per blindare il terzo posto, loro per l'Europa League. La mia esperienza all'Inter mi lascia un ricordo molto positivo, abbiamo vinto due titoli: si è detto ormai tutto, guardiamo avanti. Io penso solo al Napoli, al campionato che stiamo facendo: io sono contento, non mi curo delle critiche. Noi andiamo a San Siro senza pensare alla finale di Coppa Italia. Quella di Milano è adesso la partita più importante: nessuna scelta conservativa dunque, giocheremo senza pensare alla Fiorentina e anche nelle mie scelte tecniche terrò conto solo del campionato. Ho quasi tutta la rosa a disposizione: anche Henrique e Callejon hanno lavorato col gruppo e stanno bene. Ci sono tante motivazioni, per me, per i giocatori, per Higuain che cerca di vincere la classifica cannonieri. Per tutti insomma! Certo la sfida contro l'Inter, intensa e difficile, mi darà indicazioni su chi è pronto per giocarsi la Coppa Italia: questo è quello che devono sapere i miei giocatori"



"Col terzo posto blindato poi ci concentreremo anche sul mercato. Lavoro con Bigon da mesi e mi fido di lui: valuteremo poi se puntare su due pezzi da novanta per la Champions o irrobustire tutta la rosa. Con più qualità possiamo crescere anche come mentalità e atteggiamento in campo: con una rosa più completa crescono anche le motivazioni dei singoli e tutto il gruppo ne guadagna. A far crescere la squadra poi ci penso io".



"Mazzarri? Qui ha fatto bene. Io ho lavorato sul cambio di mentalità utile per la mia visione di gioco, per la crescita che ho in mente. L'Inter di oggi resta una squadra di massimo livello, con giocatori forti e motivati, vogliosi di arrivare in Europa. Calciatori esperti e capaci che renderanno la partita molto difficile. Stringere la mano a Moratti? Non so se lo incrocierò, quando arrivo allo stadio non vedo nessuno, vado dritto negli spogliatoi, penso solo alla partita. Vendetta? No! Penso solo a vincere. Io coi giocatori dell'Inter non ho nulla. Sono concentrato solo sul risultato della mia squadra, non ho rivincite o vendette da prendermi".