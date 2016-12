Napoli, Benitez: "Sul mercato si poteva far meglio ma ora la rosa è più solida"

11:19 - Benitez fa un bilancio del mercato: "La rosa è più solida adesso - ha detto alla vigilia della trasferta di Bergamo - Il mercato poteva essere migliore, abbiamo provato con giocatori di massimo livello ma non sono disponibili. Sono arrivati giocatori di qualità, con l'età giusta e con ruoli specifici". Un saluto a Cannavaro: "Voglio fare il mio 'in bocca a lupo' a Paolo. Nello spogliatoio perdiamo un grande professionista e una gran persona".

Benitez: "Devo dire 'in bocca al lupo' a Paolo (Cannavaro), che ha dimostrato grande professionalità ed è stata una persona straordinaria per tutto lo spogliatoio. Dobbiamo guardare avanti. Credo che la rosa sia più solida adesso. Lavoriamo con le idee chiare su chi siamo e dove dobbiamo arrivare. Abbiamo cercato giocatori specifici, per questo sono soddisfatto per il mercato. Poteva essere meglio ma con Jorginho, Henrique e Ghoulam siamo più solidi. Tutti sappiamo che il mercato invernale è molto difficile. Abbiamo provato con giocatori del massimo livello ma non sono disponibili. Quelli che sono arrivati hanno la qualità e l'età giusta, cosa importante per il futuro. Abbiamo abbassato l'età media di due anni. Ho detto che sulla carta la rosa è più solida ma questo dobbiamo dimostrarlo in campo. Ghoulam può giocare. Credo che sia Ghoulam che Henrique avranno bisogno di tempo per integrarsi con il nostro metodo di gioco. Behrami è vicinissimo al rientro, per Mesto e Zuniga dobbiamo aspettare".



"Domani sarà diverso rispetto a pochi giorni fa, Bergamo è una trasferta sempre difficile. Dobbiamo essere preparati ma abbiamo qualità per fare bene. Aragones? Lo chiamavano il saggio, era un allenatore di carattere e un punto di riferimento, una perdita importante per il calcio. Ha introdotto il pressing e il tiki taka che adesso fa la Spagna".



Sui fischi a Insigne in Coppa Italia: "Insigne è giovane, molti tifosi hanno capito che dobbiamo essere tutti uniti e aiutare i giocatori soprattutto durante la partita. Lorenzo sa che ha sbagliato, ma io credo che sia sempre meglio incitare la propria squadra nei momenti difficili. Se i nostri tifosi ci incitano sempre credo che sia più positivo. Per me è importante la 'napoletanità' e chiedo ai tifosi di aiutare i nostri giocatori. Hamsik è un rinforzo per noi, il suo impegno e le sue qualità sono importanti".



"Turn over con l'Atalanta? Il mio staff verifica la carica dei giocatori quotidianamente, giocando ogni 3 giorni dobbiamo stare attenti a eventuali infortuni. Quelli che comunque scendono in campo sono quelli che ritengo in grado di poter vincere la partita. Ieri ho visto 3-4 giocatori che hanno fatto un grandissimo allenamento. Cambio modulo? Sono i giocatori che fanno la differenza. Oggi abbiamo trovato più equilibrio nel nostro organico".