Napoli, Benitez sotto accusa. L'agente di Insigne: "Alcuni giocatori discuteranno con la società"

10:09 - La Coppa Italia non basta. A Napoli scoppia il caso-Benitez. Il tecnico spagnolo è stato confermato dal presidente De Laurentiis, ma molti giocatori sarebbero insoddisfatti. Allarme lanciato da Andreotti, agente di Insigne, a "Radio Crc", dove ha lamentato il cattivo utilizzo del suo assistito, ma ha anche detto: "Alcuni sono scontenti di aver giocato fuori ruolo e discuteranno con il club". C'è poi anche Pandev, che chiede più spazio. E' bufera?

Sarebbe un vero e proprio caso. Andreotti è stato chiaro: "Insigne si è adattato, ma non è questo il suo ruolo. Il fatto che Insigne abbia colpito molto pali, vuol dire che c'è un annebbiamento sotto porta, è poco lucido perché si sacrifica tanto". L'agente del calciatore ha rincarato la dose, facendo anche qualche nome: "Se Hamsik avesse giocato a centrocampo, quanti gol avrebbe fatto Insigne? E quanti ne avrebbe fatti segnare? Mi faccio queste domande e dico che lo stesso Behrami non è un centrocampista che sa giocare a due e stesso discorso vale per Jorginho e Inler". Ma fa ancora più temere il popolo partenopeo la dichiarazione finale: "Credo che diversi calciatori del Napoli discuteranno con la società. E lo faremo pure noi, ma con spirito costruttivo. Insigne deve essere messo nelle condizioni giuste".

C'è poi la questione-Pandev. Anche l'agente del macedone, intervistato da "Radio Manà Sport", ha detto che Goran ha giocato pochi minuti con Benitez e che la sua permanenza a Napoli è a rischio, nonostante si trovi bene lì. Pandev ha voglia di giocare ed essere protagonista e con Rafa, forse, non è possibile, così l'agente ha iniziato a lanciare segnali alla Roma. Non c'è tempo, dunque, per festeggiare la seconda coppa dell'era AdL. C'è bisogno di chiarimenti, prima che scoppi un terremoto. Don Rafè è arrivertito.