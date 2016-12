Napoli, Benitez: "Sono il primo a criticare me stesso" 

16:58 - L'ambiente Napoli è dispiaciuto per il pari con il Genoa, ma tutti vogliono guardare avanti in positivo. In prima persona Benitez: "Sono il primo a criticare me stesso. Il 2° posto è difficile, ma è ancora possibile perché la Roma deve venire al San Paolo". Gli fanno eco Hamsik e Higuain: "Dobbiamo migliorare. Ora siamo concentrati sullo Swansea. Abbiamo nel mirino la Roma", hanno detto in occasione di un evento promozionale.

BENITEZ: "FARE MEGLIO PER I TIFOSI"

"E' difficile lottare per la Champions se non vinciamo e la Roma si, dobbiamo giocare come abbiamo fatto in Coppa Italia e non dimentichiamo che devono venire a giocare qui al San Paolo. Diciotto punti persi? Credo che ogni anno vengono persi punti in questo tipo di partite, devo dire che se noi nel primo tempo facciamo due-tre gol la partita finisce lì. Possiamo dire tante cose, la realtà è che dobbiamo gestire meglio la partita e lasciare che siano gli avversari a rischiare. Dobbiamo cambiare tipologia di gioco? Credo che non sia questa la maniera, preferisco fare il secondo gol e poi gestire la partita. Messaggio da mandare ai tifosi? Siamo tutti scontenti per la partita di ieri, loro hanno la possibilità di esprimere il loro dissenso. Noi dobbiamo fare meglio per soddisfarli, ma non si dimentichino cosa abbiamo fatto finora".

HIGUAIN: "DOBBIAMO FARE MEGLIO"

"Più bello il mio gol o il mio assist? Direi tutti e due. Sono deluso per il pareggio. Non mi piace, non piace a nessuno. La verità rivedendo la partita è che abbiamo fatto tanto per vincere, ci siamo fatti scappare altri punti importanti. Questa squadra deve guardare avanti e migliorare partita dopo partita. Ci dispiace perdere punti con le piccole, mancano ancora tante partite. Sono venuto qui perché l'anno scorso il napoli aveva fatto bene, quest'anno è cambiato tutto e possiamo ancora dare tanto. L'ammonizione fa parte della partita, ci sta. Come perdere meno punti? Grazie all'atteggiamento e alla mentalità: non è possibile fare bene con le grandi e poi perdere punti con le piccole, adesso dobbiamo imparare dai nostri errori. Credo che il mister abbia ragione, possiamo migliorare e questo dovremo fare. Con lo Swansea è molto importante per noi, vogliamo passare il turno di Europa League. Deluso e rammaricato? È normale, dopo aver pareggiato una partita che stavi vincendo".

HAMSIK: "PENSIAMO ALLO SWANSEA"

"La mia condizione? Ho giocato tante partite consecutive, sono quasi al 100% anche se ieri abbiamo gestito male la partita. Il risultato fa male, ma adesso pensiamo solo allo Swansea. È arrivato il momento di segnare per me? L'importante per me è vincere. Messaggio da mandare allo Swansea o alla Roma? Allo Swansea, ci teniamo tanto a passare il turno".