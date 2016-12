Napoli, Benitez: "Siamo gli unici ad aver battuto la Roma due volte"

09:17 - La vittoria con la Roma spinge il Napoli a -3 dai giallorossi: "Abbiamo vinto e siamo felici, in passato abbiamo giocato meglio senza vincere - dice Benitez -. Sono soddisfatto, la Roma ha difeso bene ma siamo l'unica squadra che ha battuto due volte i giallorossi in questa stagione. Questo sottolinea il nostro lavoro contro una formazione che subisce pochi gol. Abbiamo perso Jorginho e Behrami, ma chi ha giocato ha sopperito alle loro assenze".

Il Napoli può continuare a sperare nel secondo posto: "Oggi abbiamo vinto anche senza qualche calciatore importante, abbiamo offerto una buona intensità riuscendo a battere una grande squadra. Questa era una gara da vincere, abbiamo attaccato fin dall'inizio. Abbiamo avuto le nostre occasioni, siamo contenti di aver vinto a prescindere da chi ha meritato".



Hamsik è stato deludente ancora una volta: "Ho parlato di questo con lui, non è una questione di modulo. E' stato fermo due mesi per infortunio, sta facendo un grandissimo sforzo perché non era semplice giocare tante gare consecutive. Sappiamo che è un calciatore di qualità, a breve tornerà in una buona condizione. Le parate di Reina? Sta disputando una grande stagione, ha 32 anni e non è anziano. Ha una condizione fisica eccezionale, legge molto bene la gara. E' un estremo difensore di grande livello, a Liverpool dicevo che era tra i migliori al mondo. Il suo futuro? Ha una clausola, lui deve continuare a lavorare. Se para meno perché riceve meno tiri, sono più felice".



DE LAURENTIIS: "SICURO DELLA VITTORIA, ORA SEMPRE PIU' IN ALTO"

Al termine della gara sono subito arrivati i complimenti di Aurelio De Laurentiis: "Ne ero sicuro - ha scritto il presidente azzurro sul proprio profilo Twitter -. Una vittoria della maturità. Bravi tutti! Ora sempre più in alto!"