Napoli, Benitez sfida lo Swansea: "Conta fare un gol più di loro e vincere"

19:47 - Rafa Benitez è carico in vista del ritorno dei sedicesimi di Europa League con lo Swansea: "Ci teniamo, bisogna fare un gol 'regolare' più di loro e vincere, per noi è fondamentale - spiega il tecnico del Napoli -. All'andata abbiamo subito a livello di intensità e fisicità, ma al San Paolo sarà diverso". La rimonta subita con il Genoa non ha lasciato strascichi: "Fisicamente stiamo bene, dobbiamo gestire meglio. Faremo la partita come sempre".

Sulla gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League

"Ci teniamo, dobbiamo fare un gol 'regolare' più di loro e vincere, è una gara fondamentale per noi. Abbiamo fiducia, possiamo fare buone cose, ma in campionato se Juve e Roma continueranno con questo rendimento sarà dura".

Una valutazione sullo Swansea

"Lo Swansea visto col Liverpool è più o meno quello visto contro di noi. Ci aspettiamo ritmo, velocità e concretezza. Hanno fatto tre gol e ne hanno subito quattro, sono due cose ugualmente importanti. Abbiamo visto che giocano un gran calcio, dobbiamo comportarci come sappiamo tenendo un ritmo più elevato".

L'atteggiamento in campo

"Noi proviamo sempre a fare la partita, qualche volta riesce bene, qualche volta meno bene. Ma ci proviamo sempre".

Il livello di condizione del Napoli

"Dipende dal tipo di gara, se abbiamo il possesso palla magari corriamo meno. Non ci sono problemi da punto di vista fisico, la squadra corre, basta guardare la prestazione con la Roma. La chiave sarà gestire meglio le emozioni e l'andamento della gara"

Differenze fra il Napoli visto con le grandi e con le piccole

"Con il Genoa potevamo essere 3-0 al primo tempo, il secondo invece non mi è piaciuto. Dobbiamo lavorare per mantenere la stessa intensità per 90'. Non credo sia un problema fisico. E' mancata l'esperienza giusta per gestirla".

Come stanno Hamsik e gli esterni?

"Marek non ha problemi a tirare sia di destro che di sinistro. Non dobbiamo pensare soltanto alle difficoltà degli esterni, ma anche a stare attenti nella zona centrale".

Cosa non ha funzionato nella gara d'andata?

"L'intensità e la fisicità delle squadre inglesi tende a metterti in difficoltà, accadeva la stessa cosa con il Real Madrid contro le tedesche. Ma al San Paolo sarà tutto diverso"

Sulla scelta della maglia

"Per me cambia poco, l'importante è vincere. Probabilmente, però, l'azzurro rappresenta meglio il Napoli".

SWANSEA, MONK: "SIAMO SQUADRA OFFENSIVA, CI PROVEREMO"

''Dopo il match con il Liverpool i miei giocatori non vedevano l'ora di affrontare il Napoli. Ci sono tutti i presupposti per un grande match''. Arriva a Napoli senza paura lo Swansea che al San Paolo proverà a fare quel gol che è mancato nella partita d'andata. Garry Monk, il tecnico che ha sostituito Laudrup in panchina lo dice chiaro: ''Quando giochi contro le squadre forti bisogna preoccuparsi ma non troppo altrimenti non vinci mai una partita. Mi aspetto uno stadio molto caldo e ostile ma noi siamo una squadra offensiva e ci proveremo, vorrei vedere lo stesso Swansea dell'andata''.