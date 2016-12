Napoli, Benitez: "Serviva il gol del 2-0" 

23:50 - Il pareggio subito in rimonta dal Genoa non va giù a Rafa Benitez: "Nel primo tempo bisognava segnare di più e poi gestire la partita, ovvio che se non si segna il secondo gol si rischia sempre di pareggiare - spiega l'allenatore del Napoli -. Fatichiamo nell'ultimo passaggio, è questo il nostro problema. Ma non sono preoccupato perché la squadra sta bene. Loro nel secondo tempo hanno fatto una sola ripartenza e non sembrava che potessero fare gol".

"La stanchezza non c'entra - ha proseguito lo spagnolo a 'Premium Calcio' - Bisognava chiuderla nel primo tempo, col 2-0 sarebbe stata un'altra gara. Abbiamo mostrato continuità nella gestione della palla e nella fase difensiva, ripeto, ci è mancato il gol che chiudesse il match. Stagione di transizione? Non guardiamo solo il campionato, abbiamo fatto una grande Champions e siamo in finale di Coppa Italia, mantenendo lo stesso ritmo in Serie A della scorsa stagione". Niente da recriminare con l'arbitro: "Non ho mai parlato di arbitri in questa stagione non lo farò adesso". Giovedì il ritorno con lo Swansea: "Ha fatto benissimo col Liverpool, sarà una gara d'intensità, vogliamo passare il turno".