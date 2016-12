Napoli, Benitez: "Secondo posto? Possiamo ancora farcela"

14:51 - Alla vigilia della partita contro la Fiorentina, Rafa Benitez rilancia la sfida alla Roma per il secondo posto: "Possiamo ancora farcela, noi dobbiamo pensare a vincere. Saremo preparati se loro faranno qualche errore". Lo spagnolo non è particolarmente preoccupato per l'uscita di scena dall'Europa League: "Può esserci un calo mentale dopo un'eliminazione, ma uscire così a testa alta deve essere una conferma della nostra crescita".

La squadra ha smaltito la delusione in questi due giorni?

"Dopo la gara col Porto ho fatto i complimenti alla squadra per lo sforzo. Ora dobbiamo concentrarci sulla Fiorentina che viene da una situazione simile".



Garcia ha detto che arriverà secondo.

"Penso possiamo farcela ancora, perciò affrontiamo ogni gara per vincere e fare i tre punti".



Fiorentina, Catania e Juve in otto giorni, è il momento decisivo?

"Io penso che dopo queste tre partite ravvicinate ce ne sono sette che potremo preparare un po' meglio. La fase difensiva va un po' meglio, in attacco ci manca un po' la conclusione e dobbiamo trovarla".



Sul secondo posto.

"Non lo so, dipende anche dalla Roma, noi dobbiamo fare il nostro e vincere. Saremo preparati se loro faranno qualche errore. Precedenti? Col Valencia avevamo sette punti di svantaggio dal Real Madrid, poi abbiamo vinto il campionato...".



Possibile contraccolpo dopo l'eliminazione?

"E' lo stesso anche per Montella, credo che ci possa essere un calo mentale dopo un'eliminazione, ma uscire così a testa alta deve essere una conferma della nostra crescita".



Sulla Fiorentina.

"E' una squadra di qualità, sta giocando bene, con un calcio offensivo e non è facile giocare contro di loro perché subiscono ma fanno anche gol e hanno giocatori importanti".



Il preliminare condizionerebbe la scelta di alcuni giocatori?

"Può darsi, ma noi dovremo preparare tutti gli scenari possibili".



Meglio inseguire o stare avanti?

"Dipende dalla squadra, io preferisco stare avanti ma ora non lo siamo e guardiamo alla Roma. Dobbiamo vincere".



Ballottaggio Henrique-Reveillere?

"Sì, ma dobbiamo analizzare la situazione, ci sono partite ogni tre giorni. Torna anche Mesto e questo è un aiuto, lui sta bene ma gli manca il ritmo della partita".



Discorso alla squadra dopo l'eliminazione?

"Non mi sembra pericoloso questo pareggio, sappiamo che dobbiamo migliorare sotto porta, ma credo che la squadra sarà pronta per domani".



Le tue squadre crescono nel finale, sarà così anche quest'anno?

"Anche col Porto il livello fisico è stato altissimo. Non è un problema, soprattutto se poi gestiremo la rosa senza impegni infrasettimanali. Noi abbiamo sempre fatto bene a fine stagione, ci aspettiamo lo stesso quest'anno".



Ancora sulla Fiorentina.

"Domani entrambe le squadre vorranno vincere, loro hanno un stile di palleggio, attaccano, noi lo stesso e vedremo chi avrà maggiore controllo della palla".



Sulla partita col Porto.

"Per il salto di qualità manca precisione sotto porta. L'equilibrio lo stiamo trovando, ora dobbiamo essere più precisi. Poi il loro gol è arrivato quando mancava poco tempo. E' chiaramente un episodio, una palla persa su cui è scattata la ripartenza".



Sulla mentalità vincente.

"Una squadra che vuole puntare a tre fronti deve avere sempre un livello alto, in campionato non l'abbiamo fatto. Quest'anno sono arrivati giocatori che hanno vinto tanto, ma per avere questa possibilità non si devono sbagliare alcune partite che abbiamo sbagliato in campionato".



Sul possibile problema psico-fisico.

"Se ci fosse un problema non saremmo terzi in campionato. Con il Marsiglia abbiamo subito un gol ma la reazione è stata fantastica, con l'Arsenal ci abbiamo provato fino alla fine. Col Torino abbiamo mostrato carattere nel momento difficile, assediandoli poi nel finale".