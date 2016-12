Napoli, Benitez: "Scudetto? Proveremo a vincere, ma non siamo favoriti"

23:58 - Il Napoli dedica una serata ai tifosi, che martedì al centro congressi di Folgarida hanno avuto la possibilità di fare molte domande al tecnico Benitez. "Tutti parlano del Napoli favorito per lo scudetto, ma non è così - dice Rafa -. Ci sono Juve e Roma che sono arrivate davanti a noi l'anno scorso. Senza dimenticare l'Inter, il Milan e la Fiorentina". Il sogno, però, non è impossibile: "Ci proveremo, dobbiamo continuare a lavorare bene".

Benitez non si sbilancia sul mercato: "Non ne parlo mai. Stiamo lavorando per migliorare la nostra rosa e per migliorare i giocatori che abbiamo già. Il mercato lo facciamo in tanti qui al Napoli, io, Bigon e il suo staff, il presidente e i dirigenti. Non sono solo io che scelgo i gicatori, anzi". Quando arriva la domanda su Mascherano, però, il tecnico spagnolo si alza e inscena un divertente siparietto col tifoso: "Sei innamorato di tua moglie vero? Sì? Bene... Ti piacerebbe cambiarla? Magari sì, ma se sei innamorato di tua moglie è ovvio che non vuoi lasciarla per un'altra donna...".



Quasi impossibile il ritorno di Reina: "Pepe è un grandissimo giocatore del Liverpool, noi siamo contenti con Rafael, Andujar e Colombo". Chi invece tornerà è Edu Vargas, protagonista col Cile di un ottimo Mondiale: "Mercoledì il giocatore sarà qui a Dimaro. Mi piace molto e mi piaceva già da prima, devo parlare con lui e fargli sentire il calore della gente e vedere cosa farà in campo. Vediamo quel che succede, non è facile per uno che è stato fuori arrivare e recuperare la fiducia, lo aiuteremo sicuramente".



Uno dei più importanti rinforzi potrebbe essere Hamsik, reduce da una stagione deludente: "Problemi per la posizione in campo? Dopo ogni partita giocata male torna sempre in ballo questo argomento - dice Benitez -. Nessuno però ne parlava ad inizio stagione quando aveva fatto 6 reti in poco tempo. Non è una questione di ruolo, ma dell'intero gruppo. Ho parlato con lui, gli ho chiesto di fare 12 gol in stagione, speriamo bene". Rafa tiene alta la tensione in vista del preliminare di Champions ("Pensiamo ai preliminari, dobbiamo passare il turno assolutamente. Solo dopo penseremo ai gironi") e glissa a proposito del suo possibile rinnovo di contratto: "Posso dirvi solo che darò il 100% per questa squadra fino all'ultimo giorno in cui sarò qui".