Napoli, Benitez: "Scudetto perso, ora prendiamoci il 2° posto" 

17:05 - A tre giorni dalla sfida contro la Roma, Benitez carica i suoi: "Lo Scudetto? Non posso mentire, è andato. Ora puntiamo a un obiettivo che possiamo raggiungere: il 2° posto che considero il nostro Oscar. Vincere con la Roma è importantissimo". L'allenatore del Napoli, ospite del Corriere del Mezzogiorno, ha svelato i suoi progetti futuri: "Dobbiamo farci trovare pronti per la prossima stagione con gli uomini giusti, creando la giusta mentalità"



"Voglio creare una struttura che poi resti alla società e alla città. Quando lavoro per una squadra penso che devo stare lì 10 anni, perché c'è un progetto, non sono un allenatore che va in una società, vince qualcosa e poi va via. Il Napoli non deve vincere un "titulo" ogni 25 anni", ha detto Rafa.

Benitez avverte però che il progetto prevede una crescita: "Se l'anno prossimo saremo nelle stesse condizioni, allora ci sarà da preoccuparsi".