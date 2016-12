Napoli, Benitez: "Scudetto impossibile, puntiamo a zona Champions e Coppa Italia"

21:23 - "Restiamo uniti, solo così possiamo superare il momento". Ecco il Benitez-pensiero alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la Roma: "Mi assumo le responsabilità di quanto fatto dal Napoli ma senza cinque big è difficile non calare. La coppa nazionale è importante, la Roma è molto forte ma vogliamo fare bene. Lo scudetto è quasi impossibile, puntiamo però all'Europa e alla zona Champions. De Laurentiis? Intelligente e tranquillo".

Conferenza stampa che si apre con la prima domanda relativa all'esclusione di Jorginho dalla lista Uefa: "La regola dice che si possono cambiare tre giocatori. Abbiamo problemi con Mesto, Armero è andato via, così Reveillere e Gholuam devono essere in lista. Cannavaro non c'è più, torna Behrami dopo l'infortunio e avevo bisogno di un difensore centrale. Sarebbe stato un rischio portare solo due difensori centrali".



Da qui si passa poi ad analizzare le ultime prestazioni degli azzurri, in particolare si insiste sulla mentalità di una squadra che è parsa mollare il colpo, priva di un vero e proprio leader: "Nei primi tempi facciamo sempre bene, magari in qualche partita siamo venuti meno. Col Bologna s'è vista una bella reazione, forse ci è mancata un po' di concentrazione. Nell'ultima partita con l'Atalanta abbiamo fatto degli errori, ma la reazione della squadra dopo il gol di Denis mi è piaciuta. Adesso dobbiamo stare tutti uniti, è questa la chiave per uscire da questo momento. Bisogna lavorare di più, ma il messaggio dev'essere di tranquillità. Il bilancio si fa alla fine. Le squadre che ho allenato nel finale di campionato fanno sempre bene. Abbiamo fatto un mercato di qualità, lo vedremo a fine stagione".



La Coppa Italia è un obiettivo che gli azzurri non vogliono lasciarsi scappare, i quarti con la Lazio lo hanno dimostrato: "Il mio Napoli sta bene, contro la Lazio ho visto un buon atteggiamento, compreso il gioco. Mi aspetto di vedere una squadra che abbia la stessa fame che aveva contro la Lazio".



La Roma è una squadra che viaggia a mille, l'occasione giusta per reagire e uscire dalla crisi: "Prima eravamo al top e mantenere questo ritmo sapevo non sarebbe stato facile. Anche la Roma ha avuto un momento di crisi, perchè mancavano Totti e Gervinho. Anche noi abbiamo avuto cinque calciatori importanti infortunati. Non è una scusa, è una realtà". Per la sfida dell'Olimpico ci si aspetta la miglior formazione possibile: "Se vinciamo il turnover va bene, se perdiamo è colpa mia. Questi giocatori giocano spessissimo, per questo abbiamo preso tre nuovi calciatori. Una volta col Valencia cambiai Vicente e Aimar. Perdemmo e mi hanno 'ammazzato', poi vincemmo il campionato. Adesso sarà difficile, se non impossibile. Io devo fare le mie scelte e se va bene sono un mago della gestione della rosa. Se non va bene..."



"L'importante è che tutto in società sia tranquillo: De Laurentiis è intelligente, sa dove vogliamo arrivare. Tutti siamo un po' dispiaciuti, quando si perde bisogna essere capaci di ricaricarsi. Voglio una bella reazione già coi giallorossi: loro indubbiamente partiranno avvantaggiati, sono più freschi avendo riposato in campionato. Noi abbiamo forti motivazioni, dovremo essere preparati. Loro sono carichi, ma io sono tranquillo".



Scudetto impossibile, secondo Benitez, e allora quali gli obiettivi stagionali? "In Italia si usa spesso la parola fallimento, ma dipende dalla società e dalla squadra. Dobbiamo raggiungere degli obiettivi, la Champions è la nostra priorità. Possiamo vincere qualcosa fino a fine stagione, per questo devo gestire la rosa".



Vincere la Coppa Italia sarebbe comunque importante. Ovviamente prima c'è da superare l'ostacolo Roma: "E' una squadra che palleggia bene ed è forte in difesa. Ha equlibrio, c'è De Rossi che sa gestire la partita. Sappiamo che in fase difensiva sono forti, per questo dico che se facciamo come sempre, e con un po' di fortuna, possiamo uscire vittoriosi. Giocheremo per fare gol, dopo vediamo. La chiave per noi è provare a fare gol".

LA LISTA DEI CONVOCATI: C'E' BEHRAMI

C'è anche Valon Behrami nella lista dei convocati del Napoli per la trasferta di Roma. Il centrocampista svizzero negli ultimi tre giorni si è allenato in gruppo e quindi è tornato a disposizione di Rafa Benitez dopo un mese e mezzo di stop per un infortunio al piede sinistro. Dalla lista manca ancora Henrique che è in Brasile per completare le pratiche per il visto e tornerà a breve a Napoli. Questa la lista dei convocati del Napoli: Rafael, Reina, Colombo, Albiol, Britos, Fernandez, Ghoulam, Maggio, Reveillere, Uvini, Behrami, Dzemaili, Hamsik, Jorginho, Inler, Callejon, Mertens, Higuain, Insigne, Pandev, Duvan.