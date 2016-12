Napoli: Benitez, rinnovo lontano

10:43 - Eliminato dalla Champions, deluso per gli scarsi investimenti e con il contratto in scadenza a fine stagione. Il futuro di Benitez a Napoli non è mai stato così incerto come in questi giorni, che lo spagnolo ha deciso di passare a Liverpool insieme alla famiglia. Nonostante il comunicato ufficiale del Napoli, che sabato ha definito "eccellente" il rapporto tra Rafa e Aurelio De Laurentiis, resta tutto da decifrare il destino dell'allenatore.

Benitez non sembra più così convinto di sposare al 100% il progetto di De Laurentiis. Non è un caso che il contratto del tecnico sia in scadenza e, soprattutto, non è forse un caso che lo spagnolo si sia preso qualche giorno di vacanza e tornerà a Napoli solo il prossimo mercoledì.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rafa avrebbe voluto maggiori investimenti da parte del Napoli. Il riferimento non è solo al mercato ma anche alle strutture del club. Benitez, infatti, sperava che venissero completati in fretta i lavori a Castel Volturno - dove è in allestimento il quarto campo per i portieri - e, inoltre, è stupito del fatto che la società non abbia strutture di proprietà per il vivaio ma anche per far alloggiare la prima squadra. Ecco perché il prolungamento del matrimonio tra il tecnico e i partenopei è tutt'altro che scontato.