Napoli, Benitez regala mimose in sala stampa

15:54 - Vigilia dell'importante sfida contro la Roma e Festa della donna. E Rafa Benitez non se ne è dimenticato. Il tecnico del Napoli si è infatti presentato in conferenza stampa con alcuni mazzi di mimose da regalare alle giornaliste presenti. "L'area comunicazione mi ha chiesto se mi andava di fare questo gesto e ho dato l'ok, mi è sembrata una cosa carina - ha detto lo spagnolo - Anche se per me la festa delle donne è ogni giorno".