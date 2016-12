Napoli, Benitez: "Puntiamo al secondo posto"

00:06 - La vittoria contro il Catania riporta il Napoli a +10 sulla Fiorentina, mentre il distacco dalla Roma resta di sei punti. "Il secondo posto sarebbe un vantaggio, al quale dobbiamo ancora puntare", spiega Benitez dopo la partita. Contro i siciliani ha giocato Zapata: "E' prematuro definirlo vice-Higuain. E' un buon giocatore, ha una struttura importante ma è giovane. Oggi ha fatto bene e siamo contenti".

Per Zapata (11 presenze in campionato, la maggior parte partendo dalla panchina) sono arrivati i primi due gol in campionato dopo che per gran parte della stagione è stato poco impiegato: "Non lo vedevo all'altezza? No, lui tecnicamente è buon giocatore - spiega Benitez -. E' una questione del ritmo del campionato italiano, che è diverso da quello argentino. All'inizio non era preparato dal punto di vista mentale e fisico. Callejon? La cosa importante non è se lui fa tante reti ma che la squadra vinca".



Il tecnico spagnolo, nonostante i due gol subìti, è soddisfatto della fase difensiva della squadra: "E' migliorata, la squadra è più solida. Oggi, però, abbiamo cambiato tanto. Nel corso della stagione abbiamo avuto troppi infortuni e ci hanno condizionato". Inevitabile pensare alla Juventus, prossima avversaria: "Se siamo pronti? No, oggi non siamo pronti perché dobbiamo ancora recuperare e abbiamo tre giorni - scherza Benitez -. Vediamo se recuperiamo a livello fisico, a livello mentale di sicuro siamo preparati perché la città tiene particolarmente a questa partita".