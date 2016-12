Napoli, Benitez: "Presto incontro De Laurentiis per il futuro"

13:48 - Mentre si riposa a casa sua a Liverpool, Rafa Benitez ha parlato del futuro del suo Napoli: "Tra qualche giorno incontrerò il presidente De Laurentiis - ha ammesso lo spagnolo -. Con la dirigenza pianificherò il futuro, ma non do anticipazioni". Benitez poi ha rivelato l'approccio del Valencia: "Persone vicine al club mi hanno chiesto la disponibilità, ma io parlo solo con i proprietari del club. Non ho voluto ascoltare le proposte".

Benitez - intervistato da Onda Cero - ha fatto un breve riassunto della prima stagione alla guida del Napoli: "E' stata ottima, con una squadra e uno staff tecnico di altissimo livello. Non era facile, con un tecnico nuovo, un modulo e tanti giocatori al primo anno. Abbiamo fatto 104 gol cercando sempre di fare la partita". Impossibile non parlare dei diversi giocatori sbarcati in azzurro dalla Liga: "Callejon? Quando dissi che avrebbe fatto 15-20 gol mi hanno dato del pazzo. Ne ha fatti 20, ma tutti gli attaccanti han fatto benissimo. L'anno scorso la squadra dipendeva da Cavani mentre quest'anno abbiamo avuto più alternative davanti". Benitez è rimasto soddisfatto anche da Albiol: "E' cresciuto tanto e ha dimostrato il suo valore".