Napoli, Benitez: "Perso per tre errori individuali"

17:53 - Il Napoli è crollato in casa dell'Atalanta, sul banco degli imputati Benitez e il suo turnover: "La forza della rosa è questa - spiega il tecnico -. Bisogna dare la possibilità a tutti di giocare quando ci sono tante partite vicine. Non è questo il motivo della sconfitta, ma sono arrivati tre errori gravi". Gli azzurri sembrano in calo: "Non credo, con Bologna e Chievo abbiamo dominato. Il risultato influenza, ma sappiamo dove migliorare".

La sconfitta è stata netta, ma Rafa Benitez a Premium Calcio non vuole parlare dei singoli o di turnover: "La scelta di Zapata non ha condizionato la sconfitta. Gli errori sono arrivati nella fase difensiva, dove abbiamo sbagliato troppo. Può succedere, ma dobbiamo migliorare". Il mercato non sembra aver cambiato il volto alla squadra: "A gennaio è sempre difficile. Jorginho è un ottimo giocatore, poi vedremo Ghoulam e Henrique. Abbiamo riequilibrato la rosa, ma è presto per vederne i frutti. Oggi siamo tutti delusi come i tifosi, ma lavoreremo per migliorare".