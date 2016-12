Napoli, Benitez pensa al mercato: "Bigon ha una lista lunga di campioni"

10:19 - Dopo il netto 3-0 col Cagliari, Benitez ribadisce la bontà del progetto Napoli: "Vincere la finale e fare una partita come quella di stasera, rende più bello il nostro percorso". Poi una battuta sul mercato: "Dovremo giocare i preliminari di Champions l'anno prossimo e Bigon ha già una lunga lista di campioni". Infine sull'atteggiamento del San Paolo: "Per tutta la stagione il nostro pubblico è stato stupendo".

Prima del match, Benitez ha festeggiato in campo con la squadra la conquista della Coppa Italia: "Credo che sia un trofeo di tutti. Del presidente, dei giocatori, dei tifosi". Lo sguardo però è già rivolto al futuro: "Prima finiamo il campionato, cercando di fare bel gioco e vincere. Poi penseremo alla Champions League. Bigon ha una lista lunga di giocatori di livello e dobbiamo guardarla bene". Dunque Rafa pensa già al mercato, ma non vuole sbilanciarsi sui nomi o dare indicazioni: "Non so dire quanti arriveranno. Dobbiamo capire cosa abbiamo e cosa si può fare. Non sarà facile. Quest'anno abbiamo fatto un mercato spettacolare, l'anno prossimo pensiamo di fare lo stesso".



Poi un'analisi sull'andamento della squadra durante tutta la stagione: "Tutti sappiamo che abbiamo fatto un buon campionato con la Coppa, ma è mancata continuità in campionato. E' una questione di maturità e di gestire meglio le partite. Siamo lontani da Juventus e Roma, due società di massimo livello storicamente molto forti. E' stata una grande stagione, ma sappiamo che possiamo fare meglio". Il Napoli lavorerà sulla rosa per essere competitivo: "La rosa fa la differenza con le squadre minori, dove noi abbiamo perso punti. Dobbiamo vedere il mercato cosa offre., Non so dire se un centrocampista un difensore o un attaccante. Serve il giocatore giusto".





Infine qualche battuta sui singoli. "Hamsik ha giocato una buona partita, mi dispiace per lui perché ha fatto un grande lavoro in campo. Deve continuare a giocare così - ha spiegato Benitez -. Zuniga non è entrato? Abbiamo tanti giocatori che lavorano ogni giorno e non è semplice scegliere".