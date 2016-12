Napoli, Benitez: "Partita spettacolare, dovevamo essere più precisi"

00:17 - Eliminato in maniera beffarda dal Porto, Rafa Benitez non può che essere soddisfatto della gara del Napoli: "La squadra ha fatto una partita spettacolare, sapevamo che il Porto giocava con la difesa un po' alta, dovevamo chiudere il match ed essere più precisi. Il gol subito ha cambiato ovviamente tutto, ma oggi si è giocato a senso unico. La Juve di Conte vincitrice in Europa League? Mi auguro che vinca il migliore".

Il tecnico spagnolo spiega l'esclusione di Callejon e Hamsik dai titolari: "Dobbiamo gestire la rosa, abbiamo tante partite e possiamo sfruttare la qualità di tutti i nostri calciatori, come ha dimostrato Pandev. I ragazzi hanno fatto una partita spettacolare". Sul finale di partita, Benitez ammette che "la squadra ha avuto uno sbandamento dopo aver subito il gol. Sapevamo che sarebbe potuto accadere e che avremmo dovuto reagire con calma, ma il gol lo abbiamo preso quando c'era davvero poco tempo per reagire. Peccato perché abbiamo avuto tante occasioni per fare il secondo gol, con Gonzalo, Lorenzo, ma non ci siamo riusciti. Però non ci è mancata la voglia di vincere, intensità e carattere".



Poi è il momento dei bilanci: "Abbiamo fatto bene in Europa, siamo al terzo posto ed in finale di Coppa Italia, il cammino è soddisfacente considerando il cambio di allenatore. Se si vuole vincere sempre in tutte le competizioni da un giorno all'altro, bisogna comprare 20 giocatori dal Bayern...".