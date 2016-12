Napoli, Benitez: "Ora prendiamo la Roma in classifica"

17:48 - La larga vittoria in casa del Verona ha accontentato il tecnico del Napoli, Rafa Benitez: "Non siamo stato perfetti, ma la prestazione è positiva. L'Hellas in casa ha sempre fatto bene, era una gara difficile, sono soddisfatto". La vetta della classifica però è ancora lontana: "La Juve continua a vincere, ma il nostro obiettivo adesso è la Roma. Poi magari guarderemo avanti". Per la seconda gara il Napoli non ha subito gol: "Ottimo, come Insigne".

"La difesa è stata brava - continua Benitez a Mediaset Premium -, ma ero un po' arrabbiato nel primo tempo per quello che abbiamo fallito davanti. Sono comunque soddisfatto e dobbiamo guardare una partita per volta per risalire in campionato. Oggi abbiamo dato il 100% per dare soddisfazioni ai tifosi e siamo contenti". Di mercato il tecnico spagnolo non parla, ma non mancano i commenti positivi su alcuni giocatori: "Mertens è un professionista serio e quando l'abbiamo preso sapevamo quanto fosse forte. In allenamento dà sempre il massimo e il lavoro alla lunga paga. Insigne? Era tranquillo anche senza segnare e oltre al gol ha fatto benissimo". Infine il centrocampo senza Behrami: "Aspettiamo l'esame per vedere come muoverci. Tuttavia gli altri stanno facendo bene".

LA GIOIA DI DE LAURENTIIS

Un ottimo girone d'andata insieme a una grande Champions. Bravi ragazzi, bravo Rafa! #ADL

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 12 Gennaio 2014