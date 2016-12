Napoli, Benitez: "Ora abbiamo diversi campioni, dobbiamo attrarne altri" 

17:46 - Rafa Benitez guarda al presente, ma pensa al futuro. Il tecnico del Napoli, che all'antivigilia del match con il Torino è intervenuto a Radio Kiss Kiss, è soddisfatto della sua squadra ma vuole un salto di qualità anche in vista del mercato: "Ora abbiamo tanti campioni importanti e dobbiamo fare bene per attrarne altri. Cresciamo come società e i calciatori forti vorranno venire da noi". Toro? "Squadra difficile da affrontare".

Alle porte c'è la sfida con i granata: "Arriviamo alla partita con il Torino in buone condizioni, sarà una partita difficile perché è una squadra non facile. Ma se giochiamo concentrati possiamo battere chiunque".

Cosa manca a questo Napoli per arrivare al suo Liverpool? "Manca tempo, dobbiamo trovare continuità. Manca qualche giocatore importante? Sicuramente i leader aiutano l'allenatore a vincere".

Capito Europa League, brucia ancora la sconfitta contro il Porto? "Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, ma nel secondo abbiamo fatto meglio e dobbiamo ripartire da lì nella sfida di giovedì al San Paolo. Daremo il 100% e possiamo vincere, non sarà facile".

Rimpianti per non aver la coppia d'attacco Higuain-Jackson Martinez? "Non parlo dei giocatori delle altre squadre. Zapata? Condivido l'idea della società di avere un bilancio postivo ogni anno. Abbiamo tantissimi giocatori importanti e dobbiamo renderli felici. E poi attrarre nuovi calciatori forti".

Per attrarre grandi giocatori può bastare il terzo posto? "Abbiamo una possibilità storica e dipende da quello che facciamo da oggi in avanti. Abbiamo giocatori importanti e dobbiamo garantire la Champions per attrarre nuovi campioni. Dobbiamo crescere come società".

Hamsik è in un momento negativo, che succede? "Oggi è un giocatore diverso rispetto al passato anche perché non ha più al fianco Lavezzi e Cavani con cui si trovava benissimo. Ora deve avere più personalità. All'inizio della stagione è stato fantastico, ma dopo l'infortunio ha avuto qualche difficoltà. Ora deve reagire e ha le possibilità per farlo. Deve respnsabilizzarsi".

Poi Marek, intervistato in esclusiva sempre da Radio Kiss Kiss, ha risposto: "Il mister ha ragione, devo farlo per me e per la squadra".